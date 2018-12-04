Ученые выяснили, когда супруги перестают ругаться

Мужья и жены перестают постоянно спорить друг с другом и ругаться по пустякам лишь через несколько десятилетий совместной жизни, когда их замещает юмор и понимание всех плюсов и минусов друг друга. К такому выводу пришли социологи, представившие свои наблюдения в журнале Emotion.

"Это открытие подчеркивает важность позитивных эмоций для нашего здоровья. Оно может объяснять то, почему семейные мужчины и женщины в среднем живут дольше, чем одинокие пожилые люди", — рассказывает Элис Верстэн (Alice Verstaen) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Ее научный коллектив пришел к такому выводу, пытаясь найти ответ на простой вопрос – как относятся друг к другу различные члены семьи, и какую типичную роль в ней играют отцы, сыновья, матери, бабушки, дедушки, сестры и прочие люди, и какие эмоции они вызывают друг у друга, пишет РИА Новости.

Как отмечают ученые, социологи и эволюционисты традиционно обращают внимание на положительные связи, помогающие укреплять семью и делающие ее той "ячейкой общества", которой ее сегодня считают, однако не менее важную роль играют и отрицательные связи, вызывающие дискомфорт и острое желание сбежать у одного из участников таких уз.

К примеру, команду Верстэн интересовало то, как часто ссоры вокруг разных мелочей и связанные с ними обиды влияют на частоту разводов и распадов семей. Сегодня каждая вторая пара супругов расходится в первые два года совместной жизни, и скандалы и ссоры могут играть ведущую роль в их распаде.

Социологи попытались дать точный ответ на этот вопрос, наблюдая за поведением почти сотни уже устоявшихся семейных пар, чьи половинки жили вместе от 15 до 35 лет. Каждые пять лет ученые приглашали их к себе в лабораторию и предлагали им обсудить те проблемы, с которыми они сталкивались в совместной жизни, и рассказать о предмете их последней ссоры.

Верстэн и ее коллег интересовал не только предмет их диалога, но и то, какие эмоции они проявляли во время беседы, как часто они спорили и соглашались друг с другом и как менялось их поведение при агрессии со стороны "второй половинки".

Эти наблюдения, длившиеся в общей сложности более 13 лет, раскрыли интересный феномен. С одной стороны, молодые пары оказались более склонны к негативным эмоциям и очень агрессивной манере ведения споров. С другой стороны, это было совершенно не характерно для супругов, проживших друг с другом более двух десятков лет.

Что еще интереснее, поведение одних и тех же пар мужей и жен менялось схожим образом с течением времени. Острота конфликтов ослабевала, как и реакция на них, а уровень довольства жизнью и количество позитивных эмоций постепенно росло.

Подобные закономерности, как считают ученые, следует учитывать социальным работникам и чиновникам профильных министерств, отвечающих за укрепление семейных ценностей и поддержание здоровья "ячеек общества".