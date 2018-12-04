Мужья и жены перестают постоянно спорить друг с другом и ругаться по пустякам лишь через несколько десятилетий совместной жизни, когда их замещает юмор и понимание всех плюсов и минусов друг друга. К такому выводу пришли социологи, представившие свои наблюдения в журнале Emotion.
"Это открытие подчеркивает важность позитивных эмоций для нашего здоровья. Оно может объяснять то, почему семейные мужчины и женщины в среднем живут дольше, чем одинокие пожилые люди", — рассказывает Элис Верстэн (Alice Verstaen) из университета Калифорнии в Беркли (США).
Ее научный коллектив пришел к такому выводу, пытаясь найти ответ на простой вопрос – как относятся друг к другу различные члены семьи, и какую типичную роль в ней играют отцы, сыновья, матери, бабушки, дедушки, сестры и прочие люди, и какие эмоции они вызывают друг у друга, пишет РИА Новости.
К примеру, команду Верстэн интересовало то, как часто ссоры вокруг разных мелочей и связанные с ними обиды влияют на частоту разводов и распадов семей. Сегодня каждая вторая пара супругов расходится в первые два года совместной жизни, и скандалы и ссоры могут играть ведущую роль в их распаде.
Верстэн и ее коллег интересовал не только предмет их диалога, но и то, какие эмоции они проявляли во время беседы, как часто они спорили и соглашались друг с другом и как менялось их поведение при агрессии со стороны "второй половинки".
Эти наблюдения, длившиеся в общей сложности более 13 лет, раскрыли интересный феномен. С одной стороны, молодые пары оказались более склонны к негативным эмоциям и очень агрессивной манере ведения споров. С другой стороны, это было совершенно не характерно для супругов, проживших друг с другом более двух десятков лет.
Подобные закономерности, как считают ученые, следует учитывать социальным работникам и чиновникам профильных министерств, отвечающих за укрепление семейных ценностей и поддержание здоровья "ячеек общества".
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БЛИЗНЕЦЫ
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ВЕСЫ
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