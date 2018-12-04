Китайский учёный, создавший генно-модифицированных детей, пропал без вести

Китайский генетик Цзянькуй Хэ, сообщивший о том, что эксперимент по "редактированию" человеческой ДНК уже в ближайшее время завершится рождением "модифицированных" детей, пропал без вести.

Найти учёного не могут ни коллеги, ни федеральные ведомства КНР. После выступления на Втором международном саммите по редактированию генома человека в Гонконге учёный вышел из выставочного центра и больше не отвечал на звонки коллег и родственников, пишет life.

Кроме того, коллега Хэ — американец Майкл Деем из Университета Райса попал под следствие за "эксперименты над людьми", и в данный момент только китайский генетик может пролить свет на личности участников эксперимента и результаты исследований. Напомним, что Цзянькуй Хэ использовал технологию CRISPR/Cas9, с помощью которой отредактировал геномы эмбрионов семи пар во время репродуктивного лечения. В ходе экспериментов с генами от здоровой матери и отца с ВИЧ-инфекцией родились две девочки-двойняшки с изменённой ДНК, дающей пожизненный иммунитет к болезни.

Зарубежные коллеги затравили Хэ за "неэтичные" эксперименты над людьми, а один из создателей технологии генетического редактирования Фэн Чжан призвал ввести глобальный запрет на ЭКО с применением отредактированных эмбрионов и последующее рождение "модифицированных" детей.