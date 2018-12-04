НАСА сняло на видео самый опасный для Земли астероид

Космическое агентство опубликовало видео вращения астероида Бенну, который считают потенциально опасным для Земли.

Полное вращение Бенну сняли с помощью межпланетной станции OSIRIS-REx, предназначенной для доставки образцов грунта с астероида. Аппарат пролетел более двух миллиардов миль за два года,передает РИА Новости.

Как сообщает НАСА, OSIRIS-REx будет изучать астероид примерно год, затем космический зонд возьмет образцы Бенну. Возвращение аппарата на Землю запланировано на сентябрь 2023-го.

Космическое тело размером 500 метров открыли ученые из Массачусетского технологического института. По расчетам астрономов, оно сблизится с нашей планетой в 2182 году. С 2013-го Бенну считается главным потенциально опасным объектом для Земли — после того как этого "звания" лишился астероид Апофис.







