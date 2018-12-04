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Ребенок на час: интернет-пользователи обнаружили сайт по прокату детей за криптовалюту
// фото: vk/prostopo2016
13:51, 04 Dec 2018
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Пользователи "ВКонтакте" обратили внимание на крайне подозрительный сайт по прокату детской одежды. Судя по скриншотам, в аренду сдавали не костюмы, а самих маленьких моделей, и цены на них начинались от 35 тысяч рублей в час.

Интернет-магазин, который привлёк внимание пользователей, называется CPidzhak. Первые буквы названия, выделенные розовым цветом, сразу отсылают нас к аббревиатуре CP (Child Pornography), пишет life.

Несмотря на то что в шапке сайта анонсирована аренда брендовых вещей, товар сортируется не по виду одежды, а по полу детей. При этом у пользователя есть возможность узнать имя и возраст "модели". Цены здесь также нетипично высокие для проката одежды — от 35 до 120 тысяч за час.

К "товару" администрация сайта относилась бережно — клиенту обещали доставку на собственном транспорте. При этом расплатиться за аренду можно было исключительно криптовалютой.

После того, как информация о сайте появилась в СМИ, его работа резко прекратилась. Теперь по этому адресу находится лишь фотография маньяка Андрея Чикатило с надписью "Я их всех съел".

Следственный комитет и полиция Москвы уже начали доследственную проверку данной информации, сообщает ТАСС. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.




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