В Италии арестовали 46 мафиози

Полиция провела спецоперацию в провинции Палермо, в результате которой были задержаны вероятные мафиози.

В Италии задержали главаря сицилийской мафии Коза ностра Сеттимино Минео и еще 45 членов мафии. Об этом сообщает местное издание Palermo.Repubblica передает Корреспондент.



Как отмечается, полиция провела спецоперацию в провинции Палермо, в результате которой были задержаны вероятные мафиози. Им выдвинули обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении оружия и других тяжких преступлениях.

Также сообщается, что в последнее время мафиози переживали достаточно сложный период реорганизации, связанный с длительным отсутствием жесткого централизованного руководства. В итоге боссы нескольких кланов Коза ностры приняли решение о восстановлении руководящей структуры мафии, выбрав Минео вожаком.

Сейчас сицилийская мафия "зарабатывает" миллионы евро за счет наркотрафика и онлайн-казино.

По данным СМИ, Минео был очень осторожен, не пользовался мобильными телефонами, а все встречи проводил лично, но "сдал" его собственный водитель.