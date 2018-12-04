Три человека получили обморожение за последние сутки в Молдове

За последние сутки из-за низких температур медицинская помощь потребовалась трем людям, пострадавшим от переохлаждения.

Пресс-секретарь Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи Диана Блэнару отметила, что помощь потребовалась двум гражданам из Орхей и Комрата, у них было выявлено обморожение I степени, и 70-летнему мужчине из Кантемирского района - обморожение II степени, передает Молдпрес.

"Все трое госпитализированы, им была оказана срочная медицинская помощь", - отметила Бланару.

Пресс-секретарь Института скорой медицинской помощи столицы Кристина Горя уточнила, что в учреждение за помощью обратились три человека с обморожением. "Один из пациентов был госпитализирован. Чаще всего с обморожением обращаются бездомные люди", - отметила Горя.

В холодный период года люди без определенного места жительства могут обратиться в Центр временного размещения, который расположен по ул. Халтей, 2, где им будут предоставлены теплая еда и жилье. Директор учреждения Наталья Леу отметила, что в настоящее время здесь находятся 75 человек.

Центр может разместить 100 человек в режиме non-stop. В то же время люди могут обратиться к соцработникам центра по номерам телефонов: 022-354-038 или 022-354-039, а также по номеру 112 в случае, если увидели, что человеку нужна помощь.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни похолодает. Столбики термометров будут показывать ночью до -6 градусов по Цельсию на севере страны и до +3 градусов днем на юге страны.