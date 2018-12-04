В Британии веганство могут приравнять к религиозным убеждениям

В Великобритании веганство могут признать убеждением, сходным с религиозным, а потому подпадающим под защиту "Акта о равенстве".

Инициатором принятия подобного решения стал житель страны Джорди Касамитжана, который был уволен после того, как рассказал коллегам о том, что их работодатель вкладывает деньги в компании, проводящие испытания на животных, сообщает Islam-today.



Так что увольнение это, по словам Касамитжана, является дискриминацией его убеждений. Он отметил, что не просто является веганом, но и использует понятие "этическое веганство", поскольку заботится не только о своем здоровье, но и об окружающей среде, пишет УНИАН.



Так что увольнение это, по словам Касамитжана, является дискриминацией его убеждений. Он отметил, что не просто является веганом, но и использует понятие "этическое веганство", поскольку заботится не только о своем здоровье, но и об окружающей среде.

Согласно "Акту о равенстве", вероисповедание и убеждения, также как возраст, раса, пол, беременность и инвалидность, не могут стать поводом для дискриминации. В документе, впрочем, не уточняется, что именно является религией и убеждением. Именно это теперь предстоит решить специально созданной комиссии.





