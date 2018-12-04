В период зимних праздников сотрудники пограничной полиции будут работать в усиленном режиме

Сотрудники пограничной полиции будут работать в период зимних праздников в усиленном режиме, во избежание очередей. Об этом заявил сегодня премьер Павел Филип в конце еженедельного заседания Демократической партии Молдовы.

По словам премьера, руководство Пограничной полиции сегодня представило порядок деятельности в период зимних праздников и действия, которые будут приняты для упрощения движения на таможне, передает Молдпрес.

"Мы обсудили и подготовку государственных учреждений к зимним праздникам. Необходимо обеспечить эффективную деятельность учреждений в этот период. Мы говорили в первую очередь о том, что будет происходить на таможне, поскольку в этот период очень много наших сограждан приезжают домой, чтобы навестить родных и провести праздники со своими близкими. Статистика показывает, что в этот период 2017 года в страну приехало более 1 млн. человек", - заключил Филип.