Ремонт на 31 августа: участок столичной улицы перекроют на месяц

Движение транспорта на некоторых участках улиц 31 Августа 1989 года и Тигина в Кишиневе будет приостановлено с сегодняшнего дня, 4 декабря, и до 30 декабря. Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что дорожное движение будет закрыто в связи с выполнением работ по модернизации трех улиц в центральной части столицы.

Будет закрыт участок по ул. 31 Августа 1989 года на отрезке от ул. Пушкина до ул. Влайку Пыркэлаб в связи с необходимостью выполнения работ по восстановлению сетей водопровода и канализации. В этот же период, в связи с работами по ремонту сетей, будет приостановлено движение на ул. Тигина, на отрезке между ул. Александру Бернардацци и ул. Алексей Матеевич, передает IPN.



Кроме того, с 9 по 30 декабря движение транспорта по ул. Тигина, на отрезке между ул. Аврам Янку и ул. Александру чел Бун будет закрыто в связи с планированием работ по прокладке инженерных сетей.



Водителей, которые пересекают зону, просят соблюдать временные дорожные знаки.