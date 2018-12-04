В центре Кишинева загорелся дом: женщина получила ожоги второй степени

В жилом доме по удице Букурешть вспыхнул пожар. На месте происшествия работают пожарные.

Звонок в службу 112 поступил в 13:20. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать пламя. Спасатели так же изъяли из соседнего дома газовый баллон, который мог бы взорваться в любой момент.

В результате пожара пострадала 57-летняя женщина. Она получила ожоги второй степени.

Причины возгорания пока неизвестны.