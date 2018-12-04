Американка Винди Томас (Windi Thomas) признала себя виновной в том, что задушила возлюбленного животом.
Слушания по ее делу прошли в суде округа Эри, штат Пенсильвания. В марте 44-летняя Томас, весящая 133 килограмма, поссорилась со своим сожителем Кино Батлером (Keeno Butler). Женщина избила мужчину ножкой от стола и порезала его руку складным ножом, а затем легла на него сверху, закрыв лицо 57-килограммового Батлера животом. Он не смог вырваться из-под нее и задохнулся,передает Lenta.
Адвокат Томас Марк дель Дука (Mark Del Duca) утверждает, что его подзащитная совершила убийство непреднамеренно. По его словам, она выпила лишнего и упала без сознания на Батлера. Когда американка очнулась и осознала, что натворила, она немедленно вызвала полицию. Прокурор оспорил эту версию, заметив, что на голове мужчины обнаружили множество следов от ударов ножкой стола, что доказывает желание Томас навредить возлюбленному.
Судья объявил Томас виновной в убийстве третьей степени. Ей грозит тюремное заключение сроком от 18 до 36 лет, в зависимости от поведения. Окончательный приговор будет объявлен в конце декабря.
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Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Исключительно плодотворный рабочий день. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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БЛИЗНЕЦЫ
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
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Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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