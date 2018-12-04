В Мюнхене рассказали о судьбе золотой "елки" после праздника

Пресс-секретарь немецкой компании Рro aurum, установившей в Мюнхене самую дорогую рождественскую "елку" Европы стоимостью около 2,3 миллиона евро, рассказал, что с ней будет после 15 декабря.

​"Елка" представляет собой пирамиду из прозрачного материала высотой около трех метров, украшенную 2018 золотыми монетами Wiener Philharmoniker, пишет РИА Новости.

Самая дорогая "елка" Европы расположилась вовсе не в центре Мюнхена, а в офисе компании на окраине города, передаёт корреспондент РИА Новости. Здесь на неё может посмотреть любой желающий до 15 декабря в часы работы офиса.

Пресс-секретарь компании Биньямин Зумма заверил, что после 15 декабря инсталляцию выбрасывать не собираются. "Монеты будут распроданы, а пирамида, так называемый "каркас", вернётся назад в Монетный двор Австрии", — сказал Зумма.

Он отметил, что стоимость одной верхушки золотой "елки" превышает 21 тысячу евро.