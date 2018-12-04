Клеопатра Стратан выпустила новую песню "Cozonac"

Более 160 тысяч просмотров набрала за сутки в YouTube новая песня Клеопатры Стратан. Ее идея принадлежит румынскому исполнителю Эдварду Санде, а на съемки видеоклипа понадобилось всего шесть часов.

"Он придумал всю песню - и слова, и музыку. А идею для видеоклипа подсказало содержание песни".

Это не первая совместная работа исполнителей. Они уже вынашивают новые планы, и предостерегают поклонников от домыслов, что за творческим союзом скрывается нечто большее.

"Мы - друзья, коллеги по проекту. Нам нравится вместе петь и работать над новыми песнями. "

Вышедшая в июне новая песня Клеопатры Стратан набрала в YouTube более 38 миллионов просмотров. До сих пор певица из Молдовы шесть раз становилась мировой рекордсменкой. В том числе как самая юная исполнительница, давшая живой концерт продолжительностью дольше двух часов и получившая три премии MTV.