В минувшую субботу они вновь переросли в столкновения с полицией. Погибли четыре человека. В том числе 80-летняя жительница Марселя, который в голову угодила шашка со слезоточивым газом, когда она закрывала окно в своей квартире.

"Мы должны серьезно подумать о мерах защиты столицы и других городов. Ни одно требование, даже законное и справедливое, не может оправдать насилие и убийство", - сказал министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Ущерб, нанесенный Парижу в результате акции протеста в субботе, оценивается в четыре миллиарда евро.

Правительство пригласило протестующих на переговоры, но большинство лидеров общественных движений высказалось против каких бы то ни было обсуждений до полной отмены решения о повышении цен на топливо.

Его инициировал в середине ноября президент Эммануэль Макрон в качестве меры продвижения электромобилей и сокращения вредных выбросов в атмосферу.