По мнению экспертов, контроль над искусственным интеллектом и поведением в Сети усилится, а технологии станут "зеленее".
Телекоммуникационная компания Telenor назвала семь технологических трендов 2019 года, пишет life.
В первую очередь увеличится количество фейковых материалов. По мнению компании, они выйдут на новый уровень. Если в 2018 году Интернет атаковали fake news, то в 2019-м появятся deep fake. В Сети можно будет встретить поддельные не только новости, но и видео. Контент будет подделан с помощью искусственного интеллекта, основное назначение фейковых материалов — политические махинации.
Второе технологическое изменение — ужесточение рамок этики. Под них же подгонят нейросети. Следование этическим рамкам будет внимательно проверяться, сообщается, что создателей искусственного интеллекта можно будет легко вычислить.
Третим технологическим трендом будет 5G. По словам экспертов, "острова" с тестовыми версиями будут доступны по всему миру. Напомним, сеть уже испытали в Южной Корее. Там же появился прототип Samsung Galaxy S10.
Также в Telenor считают, что в следующем году будут активно развиваться "интернет" вещей и чат-боты. При этом они прогнозируют, что люди начнут отказываться от гаджетов. Это связано с появлением функций для контроля времени в соцсетях и приложениях.
И последний технологический тренд — "зелёные" технологии, которые не будут загрязнять окружающую среду. Самые известные из них — электромобили.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Исключительно плодотворный рабочий день. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Повысится Ваша деловая активность.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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