Из-за сильного снегопада более 5 тысяч человек застряли в аэропорту на северо-западе Китая

Более 5000 пассажиров застряли в международном аэропорту Дивопу города Урумчи на северо-западе Китая.

Из-за непогоды были отменены 99 прибывающих и убывающих рейсов, а также был задержан 31 убывающий рейс, в результате чего более 5000 пассажиров застряли в аэропорту, передает Синьхуа со ссылкой на администрацию аэропорта.

Отмечается, что пять рейсов приземлились в других аэропортах, еще один рейс вернулся. Местные власти призвали пассажиров скорректировать расписание своих поездок, передает УНИАН.