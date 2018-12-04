В Антарктиде начнет работу центр приема информации со спутников ДЗЗ

Начало работы в Антарктиде наземного центра приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), запланировано на февраль 2019 года, сообщается во вторник на сайте Российских космических систем (РКС).

"Ввод в эксплуатацию в Антарктиде наземного центра приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), намечен на февраль 2019 года. Информация ДЗЗ будет передаваться из антарктического центра в любую точку мира. Управлять работой комплекса, создаваемого НИИ точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг РКС), можно будет и на месте – с удаленного рабочего места в зимовочном комплексе, и из России – через спутниковые каналы связи", — говорится в сообщении,передает Риа Новости.

Как отмечается, антарктический наземный центр будет размещен на вершине близлежащего к станции "Прогресс" холма. Он будет состоять из антенного комплекса под радиопрозрачным укрытием и приемо-передающей аппаратуры, установленной в блок-контейнер.

Сообщается, что научно-исследовательское судно 64-й Российской Антарктической экспедиции "Академик Федоров" 7 ноября приняло на борт аппаратуру для оснащения наземного центра приема и обработки информации (НКПОР Р/А), поступающей со спутников ДЗЗ, и направилось к берегам шестого континента.

Развертывание антарктического центра ДЗЗ госкорпорации "Роскосмос" предусмотрено Федеральной космической программой России на 2016–2025 годы в рамках развития Единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ). Технические и программные средства ЕТРИС ДЗЗ разработаны в НИИ ТП, ее штатная эксплуатация началась в 2016 году.

ЕТРИС ДЗЗ состоит из центров, которые расположены на всей территории России – от Калининграда до Хабаровска. ЕТРИС обеспечивает взаимодействие центров с группировками отечественных космических аппаратов ДЗЗ, позволяет планировать съемку, получать и обрабатывать космическую информацию, а также доводить ее до потребителя.



Ранее сотрудники НИИ ТП провели рекогносцировку участка для создания объектов инфраструктуры центра ДЗЗ на станции "Прогресс". В ходе предыдущей, 63-й РАЭ, туда доставлена 21 тонна груза. С декабря 2017 по февраль 2018 проведен первый этап работ. В частности, подготовлены место установки оборудования, подъездные дороги, поставлены опорные фундаменты для аппаратного модуля и антенного поста, смонтирована площадка антенного поста. Кроме того, поставлены эстакады для кабелей, проложены силовые и сигнальные кабельные линии для подключения объектов инфраструктуры центра ДЗЗ к системе энергообеспечения и спутниковой связи станции "Прогресс".



