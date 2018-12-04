Опрос, проведенный коллегами ПДС-ППДП подтверждает, что Влад Плахотнюк на той же позиции по рейтингу доверию, что и Майя Санду и Андрей Настасе

Лидеры ПДС и ППДП, Майя Санду и Андрей Нэстасе теряют позиции в рейтинге доверия граждан. Они находятся на равных с рейтингом председателя ДПМ Влада Плахотнюка. Барометр общественного мнения сегодня, опубликованный последние данные опроса показал существующие тенденции.

Лидером в рейтинге доверия граждан остается Игорь Додон, с рейтингом в 15,6% , ниже на 7 процентных пунктов от майской ситуации. Позиции Майи Санду также понизились с 9% до 3,3% доверия. В одном шаге от Санду её партнер Андрей Нэстасе, которому в мае доверяли 4% граждан, и сейчас уровень доверия составляет 3,2%. За ними в рейтинге доверия следует Влад Плахотнюк. Лидер ДПМ пользуется доверием 3% граждан, то есть его рейтинг остался на том же уровне, что и полгода назад, сообщает allmoldova. Барометр общественного мнения был проведен центром CBS-AXA по заказу Иститута общественных политик, в поросе приняли участие 1115 респондентов. Погрешность составляет +/- 3%. Мы отмечаем, что Барометр общественного мнения является четвертым опросом за последние 30 дней, который подтверждает тенденцию роста демократов и снижение доверия к избирательному блок ПДС-ППДП. Стоит отметить, что Барометр общественного мнения был проведен в команде ИОП во главе с Аркадием Барбарошие, который является мужем члена Политического бюро Партии действие и солидарность Даниэлы Терзи-Барбарошие. Более того, он принимал участие в большинстве протестов, организованных биномом ПДС-ППДП, некоторые даже модерировал. Также среди участников исследования - политолог Игорь Боцан, который постоянно продвигает правую оппозицию, а также Виктора Чобану, эксперта ассоциированный с ППДП.

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