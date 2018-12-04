Депутата ЛДПМ обвиняют в манипуляции. Фермер заявил, что не собирался выбрасывать яблоки

Депутат ЛДПМ Мария Чобану ввела людей в заблуждение, разместив в соцсетях фото горы яблок в саду и заявив, что фермеры не могут сбыть урожай. В манипуляции народную избранницу обвинил владелец сада в селе Гэурень Ниспоренского района, где была сделана нашумевшая фотография.

По словам фермера, урожай был продан оргеевскому консервному заводу. Яблоки долго лежали на обочине, так как вывезли их с опозданием.

"Я не собирался выбрасывать яблоки, что бы ни говорили. Я просто сложил их на краю сада, чтоб не таскать потом мешками. Машины опоздали, на предприятии их всего две. Поэтому пришлось ждать", - сказал садовод Валентин Секриеру.

Продал садовод 50 тонн фруктов. Цену, по его словам, предложили скромную, но в убытке он не остался.

"Какой бы низкой ни была цена, я доволен, что смог сбыть урожай".

Похожее фото на прошлой неделе сделали в селе Флорены Унгенского района. СМИ написали, что яблоки оставили гнить в саду. Но фермер это опроверг, заявив, что продал урожай перерабатывающим заводам.