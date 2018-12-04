Снимавший ужасы жизни в Китае фотограф бесследно исчез

Фотограф Лу Гуан, не боявшийся снимать неприглядные стороны жизни в Китае, объявлен в розыск. Его супруга считает, что к пропаже ее мужа причастны государственные органы, которым очень не нравилась правда на снимках Гуана.

Лу Гуан — известный китайский фотограф, работающий в жанре репортажа. На пленку он запечатлевал самые черные моменты жизни стране — умирающую от загрязнений природу, последние дни жизни бедняков, наркопритоны, погибающих ВИЧ-инфицированных,передает 360tv.

В начале ноября Гуан отправился в провинцию Синьдзян, чтобы встретиться с коллегами и посетить несколько фотовыставок. Однако друзья так и не дождались его и забили тревогу. Они позвонили жене фотографа, та рассказала, что в последний раз общалась с мужем 3 октября, когда он прилетел в столицу провинции — город Урумчи. Больше на связь он не выходил.

Супруга обратилась в полицию, правоохранительные органы объявили мужчину в розыск. Сама женщина заявила, что во всем повинно правительство, ведь Синьцзян контролируется госорганами. Граждане Китая, которым удалось переехать оттуда, рассказали супруге пропавшего фотографа, что за малейшие провинности их помещали в воспитательные лагеря.