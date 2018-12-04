Бизнесмен Раду Врабие: взаимоотношение бизнеса с госорганами в Молдове значительно улучшилось

Взаимоотношение бизнеса с госорганами в Молдове значительно улучшилось. В частности, на верхнем уровне, хотя государственный аппарат в целом еще только продолжает перестраиваться. Так считает представитель крупной иностранной компании Раду Врабие.

В своем интервью для портала PavelZingan.md бизнесмен рассказал о переменах в нашей стране, которые облегчили работу фирмам, а также дал советы, которые привлекли бы крупные и долгосрочные инвестиции в страну, пишет allmoldova.

"Мне очень нравится два аспекта в Молдове. Первый – началась, наконец-то, масштабная работа по созданию хороших дорог в стране. Второй… Вы обращали внимание на разительный контраст в работе молдавских пограничников по сравнению с румынскими или украинскими? Ведь реально, когда заезжаешь в Молдову, то первое, что отмечаешь, это улыбку и скорость работы", - отметил бизнесмен.

Раду Врабие уверен, что две крупные трассы с севера на юг и с запада на восток позволили бы крупным предприятиям экономить дополнительное время и деньги, и стали бы еще одним аргументам для инвестиций в Молдове.

Предприниматель отметил и необходимость реформы системы образования, для проведения которой у Молдовы есть нужные предпосылки. А компетентный персонал - крайне важный аспект для любого бизнеса.

"У Молдовы есть интересное преимущество перед соседними странами. Нет инерции старой инфраструктуры. Посмотрите на ту же шахтерскую часть Украины. В этот регион непросто прийти с другим серьезным проектом, потому, что у региона есть инерция. В Молдове многие бизнесы можно начать с чистого листа. Главное, чтобы для этих проектов были рабочие руки и специалисты", - заявил Врабие.

Напомним, на прошлой неделе в Молдове состоялся очередной форму Moldova Business Week 2018 с участием представителей государственных структур, включая премьера, а также самих бизнесменов.