Почему не стоит долго находиться в ванне

Многие мужчины и женщины любят поваляться в ванне, ведь это не столько гигиеническая процедура, сколько настоящее удовольствие. Можно часами нежиться в теплой или горячей воде и мягкой пене, вот только специалисты утверждают, что долго находиться в ванне вредно, и тому есть немало важных причин.

Горячая вода — около сорока-сорока пяти градусов по Цельсию хорошо влияет на кожные покровы, расширяет поры, быстро удаляет грязь и избыток сала, сообщает Рамблер.

Также погружение в такую воду стимулирует у человека обмен веществ и хорошо влияет на сосуды, они расширяются, прочищаются, улучшается дыхание.

Но все это действует благотворно, если находиться в горячей ванне не более десяти, максимум — пятнадцати минут. Даже если человек превосходно себя чувствует, далее длительная процедура начинает негативно воздействовать на те же ткани и органы.

Медики утверждают, что прежде всего страдает сердце, особенно если область груди долго погружена в горячую воду. Появляется увеличенное сердцебиение, может происходить сбой сердечных ритмов. Длительное расширение сосудов из-за горячей воды снижает общее кровяное давление, и для людей, страдающих гипотензией, это может кончиться обмороком.

Принимая долгую горячую ванну, человек с нормальным или повышенном давлением как минимум может страдать головокружением.

При наличии любого острого или хронического воспаления, особенно при заболеваниях щитовидной железы, эндометриозе, миоме, кисте, мастите, нахождение в горячей ванне более десяти минут может быть чревато обострением и увеличением тяжести имеющейся патологии.

Более того, человеческая кожа обладает защитным слоем, который смывается даже теплой водой, а уж горячей и с агрессивными пенками для ванн или гелями для душа это происходит еще быстрее.

В итоге, кожа на какое-то время теряет свои барьерные свойства и человек сразу после ванной становится беззащитными перед многими бактериями и инфекциями. А еще горячая вода подвергает кожу большой термообработке, и в результате она начинает быстрее стареть, особенно на лице, кистях рук и шее.

Даже абсолютно здоровому и привычному к горячей воде человеку следует находиться в такой ванне не более двадцати минут, иначе и у него могут начаться негативные последствия.