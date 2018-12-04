Chanel откажется от использования кожи экзотических животных

В запрещенном списке – кожа крокодила, ящерицы, змеи и ската. А также мех, который Chanel и так уже практически не использует.

Президент fashion-направления Chanel Бруно Павловски заявил, что использование этих материалов не соответствует этическим стандартам, и что бренд планирует сконцентрироваться на искусственной коже. Если какие-то вещи из натуральной кожи лежат сейчас на прилавках бутиков Chanel, то их не планирую изымать, просто больше производить не будут, пишет Вести.ru.

«Будущее высококлассных продуктов завит о того, каким ноу-хау мы обладаем», – заявил Павловски. Chanel уже использует в своих изделиях твид, который на самом деле не твид в его привычном понимании, а более сложная ткань, и ее трудно скопировать.

Карл Лагерфельд в свою очередь отметил, что не помнит, когда в последний раз работал с мехом в Chanel, хотя у Габриэль Шанель были пальто из пантеры и соболя. Что же касается экзотической кожи, то он добавил: «Мы приняли такое решение, потому что оно носилось в воздухе. Но нам никто его не навязывал. Это наш выбор».