В США школе пришлось извиняться за слова учительницы о том, что Санты не существует

Скандал разгорелся в школе Cedar Hill американского города Монтвилл. Учительница заявила первоклассникам, что Санта-Клауса и других героев сказок не существует. Директору пришлось извиняться, сообщает NJ.

Глава учебного заведения написал родителям, что обсудил с учительницей ее "непрофессиональное поведение", пишет вести.ru. "У меня четверо детей, я понимаю, насколько это деликатный вопрос", — рассказал директор/ Школьный инспектор Рене Ровтар также выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией. "Детские чудеса и традиции – это то, что очень близко моему сердцу", — отметила женщина. В тот же вечер она опубликовала у себя в "Твиттере" фотографию с Санта-Клаусом. Вскоре после этого учительница изложила свою версию событий. По ее словам, один из школьников написал в сочинении, что Санта-Клаус – реальный человек. Женщине пришлось объяснить, что это не так. После этого дети стали спрашивать, реальны ли зубные феи, лепреконы, пасхальный кролик и другие сказочные персонажи. Пришлось преподавателю развенчать и эти мифы. I believe. pic.twitter.com/q0l9qFdEmO — Rene Rovtar (@ReneRovtar) November 30, 2018

Комментарии

Другие новости