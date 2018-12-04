"Конечно, когда пользователи соцетей голосовали за кота, есть некий элемент хайпа, но я не думаю, что он велик. Дело здесь вот в чем: в социальных сетях, тем более таких, как телеграмм и фейсбук, сидят люди активные, безусловно, политизированные, но политизированные в разных направлениях — от коммунистов до страшных либералов. Этих людей не очень много относительно всего населения, понятно, что процент пенсионеров в том же фейсбуке не очень высокий, там в основном сидят люди примерно от 25 до 45 лет. Но они интересуются и находятся более или менее в курсе политических событий. В этом смысле это срез активного общества. У нас таких людей довольно мало — около 25% от общего количества населения, но они очень активны, они отражают самый широкий спектр абсолютно разных политических воззрений. И в этом смысле, мне кажется, это более или менее представительный опрос и его результатам доверять можно", — заявил Евгений Голубев.

По мнению Голубева, результаты опроса говорят о том, что народу, по большому счету, все равно — кто будет мэром. В нынешней ситуации все прекрасно понимают, что решение реально будет приниматься совсем в других кабинетах и не важно, будет мэром Волков, Бедяев или кто-то иной.

"Ситуация абсолютно одинаковая с точки зрения восприятия населения: люди беднеют, пенсионная реформа подорвала веру в систему нынешней власти. История с котом Валерой очень симптоматична: ну какая разница, кто будет мэром, все равно лучше от этого не станет никому", — считает ярославский социолог.