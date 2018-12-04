Судьи, которых обвиняют в коррупции, станут фигурантками еще одного уголовного дела

Судьи, обвиняемые в получении взяток, станут фигурантками еще одного уголовного дела. Светлану Тизу, Галину Москальчук и Любовь Брынзэ подозревают во вмешательстве в ход расследования и вынесении незаконных решений. Обвинение им готовили по трем статьям, но Высший совет магистратуры одобрил две.

"Мы рассмотрели три запроса, и один в отсутствие защиты отклонили. Тут несколько обстоятельств. Они уже проходят по одному уголовному делу, но в нем не учли ряд эпизодов", - сказал председатель ВСМ Виктор Мику.

"С согласия Высшего совета магистратуры мы начнем уголовное преследование судей и расследование их предполагаемого вмешательства в ход следствия

и осуществление правосудия, а также вынесения заведомо незаконных решений"

Также прокуроры просят согласия ВСМ на открытие уголовного дела против судьи Людмилы Оуш, которую тоже обвиняют во взяточничестве. Решение должны принять на следующей неделе.

Судей Апелляционной палаты Кишинева и центрального столичного суда задержали в октябре. Кроме них, по делу проходят помощник судьи, прокурор и адвокат. По данным следствия, судьи брали взятки в особо крупных размерах.