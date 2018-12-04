"Мелодия" выпустила запись оперы "Пиковая дама" в исполнении Хворостовского

Звукозаписывающая фирма «Мелодия» представила запись оперы «Пиковая дама», ставшей дебютом советского и российского оперного певца Дмитрия Хворостовского.

"Это концертное исполнение, осуществленное в Большом зале Московской консерватории в декабре 1989 года и ставшее московским дебютом Дмитрия Хворостовского", — отмечает пресс-служба,передает Известия.

В исполнении также принимают участие народная артистка СССР Ирина Архипова, солист Большого театра, прославленный бас Александр Ведерников.

Для Хворостовского партия Елецкого стало судьбоносной в карьере. Эта ария принесла певцу победу на международном конкурсе в Кардиффе в 1989 году.

Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Началом его успеха стала победа на IV Международном конкурсе вокалистов "Певец мира" в Уэльсе в 1989 году. Это принесло исполнителю предложения от ведущих мировых театральных площадок: Ковент-Гардена, Баварской и Берлинской государственных опер, "Ла Скала", Венской государственной оперы, Метрополитен-опера. Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября 2017 года. Ему было 55 лет. Последние 2,5 года он боролся с раком мозга и до последнего выступал с концертами. Согласно последней воле певца, его прах разделили на две части — одну урну захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую отвезли в родной Красноярск.