Пизанская башня выпрямилась на 45 см

Инженеры, изучающие Пизанскую башню последние 25 лет, сообщают, что башня выпрямилась на полтора градуса. Об этом рассказывает Daily Mail.

58-метровая башня весом 14,5 т имела заметный наклон к югу уже к концу строительства в 1360 году. В 1987 году башню закрыли для туристов из-за опасности обрушения. В течение следующих 11 лет инженеры проводили работы по стабилизации башни: под южной стороной были установлены бетонные пробки, а также проведены дренажные мероприятия. Высокоточные замеры положения башни проводятся каждый час. Инженеры установили, что с 1987 по 2001 год отклонение башни от вертикали уменьшилось на 41 см, а к настоящему моменту — еще на 4 см.

Ученые из Университета Пизы, занимающиеся мониторингом состояния башни, сообщают, что совершенно вертикальной башня никогда не станет, однако о ее обрушении можно больше не волноваться, пишет Моя Планета.