Невеста с 47-м размером не может найти свадебные туфли, и ей помогает вся страна

Рост 49-летней Джули Фелтон, фармацевта из Шропшира, Англия, — почти два метра, а размер обуви, по её словам, больше, чем у любой другой женщины в Великобритании. Что создаёт проблемы при поиске заветных свадебных туфель.

Обычно Джули носила мужскую обувь. Но накануне важного события — свадьбы — встал вопрос о поиске прелестных женских туфель. Где только британка не искала обувь для такого дня, но всё было безуспешно. А виной тому нестандартный размер ноги Джули — стопа составляла в длину целых 30,5 см. Что сделало британку, по её словам, своеобразной рекордсменкой,передает Life. Насколько я знаю, из всех женщин у меня самая большая стопа в стране. Но, как и любая другая невеста, я хочу, чтобы мой наряд был идеальным, включая обувь.

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