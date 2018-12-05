Минфин откроет горячую линию для бюджетников по вопросам о начислении зарплат

В Минфине откроют горячую линию по вопросам о новой формуле начисления зарплат бюджетникам. Номер 080 00 15 25 начнет функционировать с 14 декабря.

Как сообщил премьер-министр, до конца года бухгалтеры получат инструкции по применению нового закона.

"Более 120 чиновников отправятся на места, встретятся с бухгалтерами и проинструктируют их, как применять закон. На каждого инструктора придется по 40 учреждений", - говорит премьер-министр Павел Филип.

Премьер заверил, что вся техническая подготовка к применению нового закона о зарплатах бюджетникам завершена.

"Государственные учреждения готовы. На уровне Министерства финансов подготовлены все документы и выделено достаточно средств, чтобы все бюджетники вовремя получили повышенные зарплаты", - добавил премьер-министр Павел Филип

Реформа коснулась почти 200 тысяч бюджетников, в том числе работников сфер образования, здравоохранения и соцпомощи.