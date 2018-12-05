В Молдове растет число трудоустроенных граждан

Число трудоустроенных граждан в Молдове растет. В третьем квартале нынешнего года этот показатель превысил миллион 300 тысяч. Это на 9% больше, чем годом ранее. Таковы данные Национального бюро статистики.

Почти 600 тысяч граждан - а это примерно 43% работающего населения - трудятся в сфере услуг. В то же время, этот показатель по сравнению с прошлым годом снизился. Тогда в этой области зарегистрировали около 620 тысяч трудящихся.

Более 550 тысяч граждан работают в сельском хозяйстве. Это на сто с лишним тысяч больше, чем годом ранее.

Свыше 150 тысяч заняты в промышленном секторе. Увеличилось и число граждан, работающих в строительстве. Здесь трудятся чуть более 80 тысяч, на 13 больше, чем в 2017-ом.