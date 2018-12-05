Кит Харингтон признался, что больше не хочет сниматься в "Игре престолов"

Актёр Кит Харингтон, почти десять лет посвятивший роли Джона Сноу, рассказал, что ему больше не хотелось бы сниматься в "Игре престолов".

По словам Харингтона, расставание с коллегами по съёмкам стало для него эмоциональным потрясением, однако он бы не хотел вернуться в проект,передает Life .

"Хотел бы я вернуться к съёмкам и поработать ещё? Не в этой жизни." — признался он в интервью для Би-би-си.

Сообщается, что HBO работает над приквелом сериала, однако актёр категорически против продолжения участия в киноверсии Джорджа Мартина.

Сейчас Кит Харингтон сосредоточен на работе над театральной постановкой Сэма Шепарда "Настоящий Запад" .