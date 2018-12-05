В центре столицы состоится торжественное открытие новогодней елки

В столице сегодня дадут старт зимним праздникам. На главной рождественской ели города зажгут новогодние огни. Сотрудники предприятия "Зеленые насаждения" установили накануне дерево на центральной площади.

"Устанавливаем рождественскую ель. На 20-ти метровый каркас закрепляем ветки, затем повесим игрушки. Будем работать допоздна, пока не закончим. Затем Lumtehul займется иллюминацией"- говорит сотрудник предприятия "Зеленые насаждения" Лидия Бабырэ.

Горожане говорят, что с нетерпением ждут начала праздников.

"Когда идешь по городу и видишь эту иллюминацию, всю эту красоту, становится веселее".

"Очень красиво, замечательно. Спасибо властям за такую прекрасную елку".

"Думаю, это инвестиция на многие годы. Давно было пора".

Понравилась рождественская красавица и иностранным туристам.

"Красивая, хорошо, что украшаете ее уже сейчас".

"Думаю, в каждом городе должна быть большая ель, она поднимает людям настроение. И взрослые, и дети понимают, что наступают рождественские праздники".

В этом году закупили полтора километра гирлянд, стоимостью 160 тысяч леев. Зажгутся новогодние огоньки и на главной центральной улице. На эти цели выделили 170 тысяч.