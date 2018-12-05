Комиссия минздрава проверит все документы студентов медуниверситета

Комиссия Министерств здравоохранения и образования проверит все документы студентов медуниверситета, начиная от зачисления в вуз, и заканчивая дипломами. Об этом заявила министр здравоохранения Сильвия Раду после появившихся в прессе новых подробностей дела о фальшивых дипломах врачей Израиля.

СМИ писали, что многие из этих медиков обучались в том числе и в Молдове. Чиновница отметила, что расследованием этого дела займутся правоохранительные органы, а виновных накажут.

Напомним, несколько дней назад в Израиле задержали 40 врачей и фармацевтов. Они якобы работали в медучреждениях на основании поддельных дипломов.

Изготовлял фальшивые документы молодой сириец, у которого были сообщники в Кишиневе и Ереване. Клиентов им находил житель Сектора Газа. За один диплом мошенники брали 15 тысяч евро. Всего было изготовлено более 200 поддельных документов.