За третью попытку сдать БАК лицеистам придется платить

Правительство в течение трех месяцев установит стоимость третьей экзаменационной сессии для соискателей степени бакалавра. На прошлой неделе депутаты утвердили закон о ее проведении.

"Оплата предназначена для покрытия расходов на организацию этой сессии. Так мы предоставим выпускникам лицеев больше шансов сдать экзамены и спланировать продолжение образования", - говорит зампредседателя парламента Валерий Гилецки.

В госбюджет закладываются средства на проведение первой и второй - дополнительной экзаменационной сессии. За третью попытку кандидатам придется платить.

"Иногда вмешиваются эмоции, иногда дома нет возможности подготовиться. Но когда ученик будет оплачивать еще одну переэкзаменовку, он станет прилагать больше усилий", - сказала директор лицея им. В.Александри Даниела Вакарчиу.

"Они теряют целый год, не могут поступить в университет. А ведь среди них есть очень способные и умные дети", - отметил ректор Университета европейских знаний Юрий Седлецкий.

"Есть положительный и отрицательный моменты. Если, например, ты болел или переволновался, то это реальный шанс получить аттестат", - считает ученица 12-го класса Вероника Киперь.

В прошлом учебном году экзамены на степень бакалавра сдавали более четырех тысяч выпускников лицеев. 1600 из них получили меньше пяти баллов.