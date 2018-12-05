Девочка из китайской провинции Шаньдун стала одной из самых молодых пациенток, переживших рак груди.
В марте ее мать обратила внимание на липкие красные выделения на одежде дочери. Через несколько недель она нащупала уплотнение на грудной клетке ребенка. После этого женщина решила показать девочку специалисту,передает Lenta.
Врач заявил, что наблюдает преждевременное половое созревание, и посоветовал отказаться от вызвавших его пищевых добавок. Женщину не удовлетворило такое заключение, поэтому она решила обратиться в другую больницу.
Девочку успешно прооперировали и удалили опухоль, сохранив молочную железу. Поскольку рак нашли и начали лечить на ранней стадии, велика вероятность, что от него удалось полностью избавиться.
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