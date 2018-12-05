"Погибают 20% заболевших". Солистке группы "Винтаж" поставили опасный диагноз

Анну Плетнёву экстренно госпитализировали 26 ноября после того, как она начала задыхаться и упала в обморок.

Солистка группы "Винтаж" Анна Плётнева, которая в конце ноября попала в больницу, озвучила поставленный ей врачами диагноз и рассказала о своём самочувствии,передает Life.

По словам певицы, в ходе обследования у неё нашли бактерии легионеллы, провоцирующие лёгочные заболевания. Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз "легионелла" и своевременно среагировали, назначили правильное лечение. От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших, — написала артистка в "Инстаграме".

Солистка группы "Винтаж" добавила, что уже идёт на поправку и сможет выступить на концерте 8 декабря в Казани.

Напомним, Анну Плетнёву экстренно госпитализировали 26 ноября после того, как она начала задыхаться и упала в обморок. Сначала у певицы диагностировали пневмонию.