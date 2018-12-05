На центральный рынок в антисанитарных условиях везли сотни кг мяса

Сегодня утром патрульные инспекторы остановили автомобиль, в котором в антисанитарных условиях перевозили мясо.

В машине было найдено 9 туш говядины. Водитель признал, что у него не было документов, подтверждающих качество и происхождение мяса. Товар должен был попасть на прилавки центрального рынка в Кишиневе.

Водителю грозит штраф в размере от 3 000 до 4 500 леев.