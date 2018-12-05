Цена палладия превысила стоимость золота впервые за 16 лет

Палладий подорожал на четверть за последние четыре месяца на опасениях дефицита этого драгметалла.

Цены на драгоценный металл палладий рекордно выросли. Его котировки в ходе торгов в среду, 5 декабря, превышали стоимость золота, чего не наблюдалось уже 16 лет, сообщает Корреспондент.

Так, в ходе сессии на спотовом рынке палладий стоил рекордные $1236,48 за тройскую унцию. Золото, тем временем, торгуется на уровне $1235,37 за унцию.

Палладий подорожал на четверть за последние четыре месяца на опасениях дефицита этого драгметалла, который используется в производстве систем фильтрации автомобильных выхлопов. Массовый отказ потребителей от автомобилей с дизельными двигателями в пользу бензиновых машин способствует увеличению использования палладия в производстве.

"Поставки палладия очень ограничены, – говорит консультант Metal Focus Ltd. Чираг Шет. – Вместе с тем сближение цен вызвано как сильными показателями палладия, так и слабой динамикой золота".

"Люди сражаются за каждую доступную унцию металла", – добавил глава отдела торговых операций с металлами в BMO Capital Markets Тай Вонг.