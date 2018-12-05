Билл Гейтс назвал ТОП-5 книг 2018 года

Предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс традиционно опубликовал список лучших книг уходящего 2018 года. Перечень включает книги из разных сфер, начиная от руководства по медитации и заканчивая погружением в автономное оружие. Список был опубликован в официальном блоге миллиардера.

В пятерку книг, отобранных Гейтсом, вошла автобиографическая Ученица писательницы Тары Вестовер, в которой автор рассказала о своем взрослении в мормонском обществе, передает Корреспондент.

Также значится здесь Армия из никого Пола Шарре - книга, посвященная автономному оружию, в которой также рассуждается об искусственном интеллекте.

Далее идет Дурная кровь Джона Каррейру, посвященная взлету и падению компании Theranos.

Замыкают пятерку книг 21 урок для 21 века Юваль Ной Харари о способе обработки информации и мышлении касательно окружающих проблем, а также Обширное руководство по медитации и осознанности Энди Паддикомба.