В Израиле археологи нашли клад с золотыми монетами времен крестовых походов. Находка обнаружена на раскопках древнего города Кесария, об этом сообщает ВВС.
Золото обнаружено в бронзовом кувшине, возраст которого около 900 лет. Клад состоит из 24 золотых монет, каждая из которых эквивалентна годовому доходу крестьянина в те дни. Также была обнаружена золотая сережка, пишет Корреспондент.
Археологи датируют клад примерно 1101 годом, когда город захватили крестоносцы. Ученые считают, что именно это стало причиной, почему владельцы клада не забрали его. Они были либо убиты, либо взяты в плен.
Золотые монеты и сережка переданы Музей Израиля в Иерусалиме.
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