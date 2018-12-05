Умер известный новозеландский продюсер, кинорежиссер и сценарист Джеф Мерфи, который является одним из создателей культовой трилогии "Властелин колец".
Режиссер скончался в возрасте 80 лет. Причины смерти пока неизвестны, сообщили на сайте Новозеландской ассоциации кинематографа,передает Обозреватель.
Знаменитый продюсер Джеф Мерфи умер еще в понедельник, 3 декабря, в городе Веллингтон, однако о трагедии стало известно спустя несколько дней.
По данным СМИ, в последнее время состояние здоровья кинорежиссера резко ухудшилось: из-за постоянных проблем с самочувствием он практически не покидал свой дом. Однако подробности о его болезни пока не раскрывают.
Джеф Мерфи был одной из ведущих фигур новозеландского кино. Он снял более десятка популярных картин, среди которых "До свидания, пирог со свининой", "Уту", "Красный король, белый рыцарь", "Корпорация "Бессмертие", "В тупике", "Великолепная семерка" и другие. Многие из них были награждены престижными кинопремиями.
Одним из самых популярных его фильмов является трилогия "Властелин колец", в котором Мерфи стал вторым режиссером. Трилогия получила 17 премий "Оскар" в 30 номинациях и множество других наград.
Комментарии
- Умер советский и украинский актер Николай Рушковский
- Ватикан выпустил серебряную монету с позолотой в честь канонизации Папы Павла VI
- Дельфинам понравился мультфильм про Губку Боба
- Fox: в США уволили учительницу, рассказавшую ученикам, что Санта-Клауса не существует
- CBS: власти одного из американских городов отменили вековой запрет на игру в снежки
- Португалию во второй раз признали лучшим туристическим направлением
- Девушка попыталась унизить толстого парня в Tinder и просчиталась
- Названы десять лучших фильмов 2018 года
- Более 20 новорожденных заразились золотистым стафилококком в одном из роддомов Бухареста
- Билл Гейтс назвал ТОП-5 книг 2018 года
- В Бельцах пропала 16-летняя девочку
- Умер советский и украинский актер Николай Рушковский
- В аэропорту Киев самолет столкнулся с автомобилем
- Ватикан выпустил серебряную монету с позолотой в честь канонизации Папы Павла VI
- Дельфинам понравился мультфильм про Губку Боба
- Полная женщина задушила возлюбленного животом
- "Кошмарной ссоры не было": королевский дворец прокомментировал скандал между Миддлтон и Маркл
- Ученые назвали главного "врага" похудения
- Судьи, которых обвиняют в коррупции, станут фигурантками еще одного уголовного дела
- Клеопатра Стратан выпустила новую песню "Cozonac"
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для деловых начинаний. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Активный, творческий день. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md