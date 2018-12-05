Умер режиссер ''Властелина колец''

Умер известный новозеландский продюсер, кинорежиссер и сценарист Джеф Мерфи, который является одним из создателей культовой трилогии "Властелин колец".

Режиссер скончался в возрасте 80 лет. Причины смерти пока неизвестны, сообщили на сайте Новозеландской ассоциации кинематографа,передает Обозреватель.

Знаменитый продюсер Джеф Мерфи умер еще в понедельник, 3 декабря, в городе Веллингтон, однако о трагедии стало известно спустя несколько дней.

По данным СМИ, в последнее время состояние здоровья кинорежиссера резко ухудшилось: из-за постоянных проблем с самочувствием он практически не покидал свой дом. Однако подробности о его болезни пока не раскрывают.

Джеф Мерфи был одной из ведущих фигур новозеландского кино. Он снял более десятка популярных картин, среди которых "До свидания, пирог со свининой", "Уту", "Красный король, белый рыцарь", "Корпорация "Бессмертие", "В тупике", "Великолепная семерка" и другие. Многие из них были награждены престижными кинопремиями.

Одним из самых популярных его фильмов является трилогия "Властелин колец", в котором Мерфи стал вторым режиссером. Трилогия получила 17 премий "Оскар" в 30 номинациях и множество других наград.