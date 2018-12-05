Новый клонированный котенок может появиться на свет в одной из китайских лабораторий в ближайшие месяцы, рассказал РИА Новости генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун.
"В этом году мы последовательно и непрерывно вели исследования в области клонирования кошек, к настоящему моменту удалось добиться прорыва по основным техническим аспектам. По предварительным оценкам, в ближайшее время мы достигнем успеха в клонировании кошки", — рассказал Ми Цзидун,передает Риа Новости.
Клонированием кошек уже активно занимаются в Южной Корее и США, чем будет отличаться от уже созданных клонов китайский, пока неизвестно. Ученый предпочел пока не распространяться о том, какими особенностями будет обладать животное и путем применения каких технологий его произведут на свет.
В прошлом году к компании SinoGene было приковано внимание всего мира, так как в их лаборатории появилась на свет первая в мире собака, выведенная из соматической клетки методом нокаута гена (метод молекулярной генетики, при котором из организма удаляют или делают неработоспособными заданные гены). Собака по кличке Лун Лун стал клоном собаки Пинго породы бигль, выведенной в SinoGene в декабре 2016 года. Пинго в свою очередь была первой в мире собакой, выведенной при помощи метода редактирования генов.
Тема редактирования генов человека стала широко обсуждаться в СМИ после того, как на прошлой неделе китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Ученый подвергся серьезной критике как со стороны коллег, так и со стороны властей. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения уже инициировал соответствующее расследование.
Во вторник китайские СМИ сообщили, что Хэ Цзянькуй пропал без вести после выступления на международной конференции в Гонконге, помимо этого, были сообщения, что он задержан. Официально пока ничего не подтвердилось.
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