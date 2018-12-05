Эксперимент по охлаждению Земли начнут в 2019 году

Так учёные пытаются бороться с глобальным потеплением, которое выходит из-под контроля.

Учёные из Гарварда в 2019 году планируют провести эксперимент по охлаждению Земли с помощью химических реагентов. Стратосферный контролируемый эксперимент по пертурбации основан на распылении большого количества карбоната кальция — специального аэрозоля, который должен "прикрыть" Землю от ультрафиолета, передает Life.

Климатологи считают, что эксперимент может позволить контролировать температуру на планете в пределах 0,5–1 градуса, что при долгосрочном использовании такого метода может "остудить" планету и замедлить глобальное потепление. Подводные камни у нового способа тоже есть — распыление частиц в атмосфере может снизить урожайность. Кроме того, учёные до конца не просчитали ущерб, наносимый озоновому слою, который начал постепенно восстанавливаться.