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Водитель грузовика насмерть сбил мотоциклиста в Оргееве
// фото: РИА «7 новостей
12:33, 05 Dec 2018
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52-летний водитель мотоцикла погиб после столкновения с крузовиком. Авария произошла вблизи села Миток, Оргеевского района.

По данным полиции, 49-летний водитель грузовика развернулся в неположенном месте и сбил проезжавшего мимо мотоциклиста.

В результате столкновения пострадавший получил серьезные травмы. Его госпитализировали в районную больницу Оргеева, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Полиция возбудила уголовное дело. Им предстоит установить все обстоятельства трагедии.




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