Китай начал борьбу с подделками

Китай объявил о введении 38 новых наказаний за кражу интеллектуальной собственности.

Новость о том, что утвержден новый документ, вводящий дополнительную ответственность за подобные нарушения, появилась через несколько дней после того, как председатель КНР Си Цзиньпин пообещал на встрече с президентом США Дональдом Трампом разрешить его "разумные опасения" из-за сложившийся в Китае практики заимствования объектов интеллектуальной собственности. Эта проблема — одна из ключевых в торговом конфликте Пекина и Вашингтона,передает Lenta.

Белый дом по результатам встречи глав государств сообщил, что стороны договорились о приостановлении действия тарифов на срок не менее 90 дней. За это время планируется разобрать конкретные жалобы США.

В конце сентября Трамп заявил, что торговое представительство США пришло к выводу, что Китай участвует в недобросовестной политике по отношению к Соединенным Штатам в области технологий и интеллектуальной собственности. Пекин заявил, что обвинение в поддержке китайским правительством воровства торговых знаков и технологий основано на слухах.