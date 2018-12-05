Зерна риса могут накапливать мышьяк и другие токсины, большая часть которых затем попадает в организм человека при переваривании пищи. Об этом рассказали биологи, выступавшие на конференции Общества анализа рисков в Новом Орлеане.
"Мы провели первую систематическую оценку того, как много мышьяка содержат обычные зерна риса, и изучили, как много его попадает в организм при переваривании пищи. В ближайшее время мы изучим и то, как именно он влияет на работу тела человека", — заявил Чжэн Чжоу (Zheng Zhou) из университета Индианы (США).
Высокое содержание свинца, мышьяка и других элементов в воде, водопроводных трубах, посуде и прочих предметах обихода часто приводит к развитию тяжелых нарушений в работе мозга и тела человека. Многие историки считают, что традиции использования свинцовой посуды могли стать одной из причин упадка Древнего Рима, а высокая концентрация свинца в воде уже вызвала проблемы со здоровьем детей в американском городе Флинт, пишет РИА Новости.
Что интересно, главным источником мышьяка в пище и воде, в отличие от других токсинов, обычно оказываются не промышленные выбросы или иные следы жизнедеятельности человека, а грунтовые воды. В некоторых странах, таких как Индия и Бангладеш, около четверти источников содержат запредельно высокие доли соединений мышьяка, что крайне негативно влияет на жизнь местных жителей.
Чжоу и его коллеги заинтересовались тем, как высокая загрязненность воды может влиять на рис — главную сельскохозяйственную культуру Китая, Индии и всего юга и востока Азии.
Для этого они проанализировали данные, собранные авторами 143 научных работ, посвященных метаболизму мышьяка и его поведению в теле человека и в различных продуктах питания. Отобрав десять наиболее подробных исследований, биологи объединили результаты экспериментов и обобщили их выводы.
Как оказалось, зерна риса обычно накапливают мышьяк в большом количестве, причем значительная часть его остается в мякоти в виде неорганических соединений, а не встраивается в работу клеток растения. В среднем из воды в злак попадает примерно 70-80% мышьяка, а затем столько же — в тело людей и животных при переваривании пищи.
При этом, несмотря на высокий уровень биодоступности токсина, Чжоу и его коллеги зафиксировали большой разброс в этих показателях. С чем это связано, биологи пока не могут точно сказать, но предполагают, что различия порождены тем, как разные сорта риса взаимодействуют с соединениями мышьяка.
Все это, как считают исследователи, говорит о том, что власти стран Азии и других государств, где рис составляет основу повседневного рациона, должны уделять особое внимание проверке этого злака на избыток мышьяка.
Комментарии
- Международная группа ученых предложила новый метод прогнозирования космической погоды
- Названа оптимальная длительность сна
- Эксперимент по охлаждению Земли начнут в 2019 году
- В Китае скоро может появиться на свет клонированный котенок
- В Израиле найден 900-летний кувшин с золотом
- Ученые назвали главного "врага" похудения
- Почему не стоит долго находиться в ванне
- НАСА сняло на видео самый опасный для Земли астероид
- Ученые выяснили, когда супруги перестают ругаться
- На Нормандских островах обнаружен загадочный скелет без рук
- Ватикан выпустил серебряную монету с позолотой в честь канонизации Папы Павла VI
- Дельфинам понравился мультфильм про Губку Боба
- Международная группа ученых предложила новый метод прогнозирования космической погоды
- Мариан Лупу подарил музею парламента копию Декларации Сфатул Цэрий, подписанной в 1917 году
- Fox: в США уволили учительницу, рассказавшую ученикам, что Санта-Клауса не существует
- Полная женщина задушила возлюбленного животом
- "Кошмарной ссоры не было": королевский дворец прокомментировал скандал между Миддлтон и Маркл
- Судьи, которых обвиняют в коррупции, станут фигурантками еще одного уголовного дела
- Клеопатра Стратан выпустила новую песню "Cozonac"
- Ученые назвали главного "врага" похудения
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для деловых начинаний. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Активный, творческий день. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md