Ученые рассказали, почему рис может быть опасным для здоровья

Зерна риса могут накапливать мышьяк и другие токсины, большая часть которых затем попадает в организм человека при переваривании пищи. Об этом рассказали биологи, выступавшие на конференции Общества анализа рисков в Новом Орлеане.

"Мы провели первую систематическую оценку того, как много мышьяка содержат обычные зерна риса, и изучили, как много его попадает в организм при переваривании пищи. В ближайшее время мы изучим и то, как именно он влияет на работу тела человека", — заявил Чжэн Чжоу (Zheng Zhou) из университета Индианы (США).

Высокое содержание свинца, мышьяка и других элементов в воде, водопроводных трубах, посуде и прочих предметах обихода часто приводит к развитию тяжелых нарушений в работе мозга и тела человека. Многие историки считают, что традиции использования свинцовой посуды могли стать одной из причин упадка Древнего Рима, а высокая концентрация свинца в воде уже вызвала проблемы со здоровьем детей в американском городе Флинт, пишет РИА Новости.

Что интересно, главным источником мышьяка в пище и воде, в отличие от других токсинов, обычно оказываются не промышленные выбросы или иные следы жизнедеятельности человека, а грунтовые воды. В некоторых странах, таких как Индия и Бангладеш, около четверти источников содержат запредельно высокие доли соединений мышьяка, что крайне негативно влияет на жизнь местных жителей.

Чжоу и его коллеги заинтересовались тем, как высокая загрязненность воды может влиять на рис — главную сельскохозяйственную культуру Китая, Индии и всего юга и востока Азии.

Для этого они проанализировали данные, собранные авторами 143 научных работ, посвященных метаболизму мышьяка и его поведению в теле человека и в различных продуктах питания. Отобрав десять наиболее подробных исследований, биологи объединили результаты экспериментов и обобщили их выводы.

Как оказалось, зерна риса обычно накапливают мышьяк в большом количестве, причем значительная часть его остается в мякоти в виде неорганических соединений, а не встраивается в работу клеток растения. В среднем из воды в злак попадает примерно 70-80% мышьяка, а затем столько же — в тело людей и животных при переваривании пищи.

При этом, несмотря на высокий уровень биодоступности токсина, Чжоу и его коллеги зафиксировали большой разброс в этих показателях. С чем это связано, биологи пока не могут точно сказать, но предполагают, что различия порождены тем, как разные сорта риса взаимодействуют с соединениями мышьяка.

Все это, как считают исследователи, говорит о том, что власти стран Азии и других государств, где рис составляет основу повседневного рациона, должны уделять особое внимание проверке этого злака на избыток мышьяка.