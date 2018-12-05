Девушка попыталась унизить толстого парня в Tinder и просчиталась

Пользователь приложения для знакомств Tinder опубликовал на портале Bored Panda переписку с незнакомкой, которая случайно выразила ему симпатию. Девушка извинилась и призналась, что не любит толстых, однако не смогла остановиться на этом и наговорила парню гадостей.

"Ты очень толстый. Мне не нравятся толстые люди. Я случайно тебя лайкнула. Мне жаль", — начала девушка по имени Бекка,передает Lenta.

Не дожидаясь ответа, она отправила еще несколько сообщений: "Пожалуйста, только не накладывай на себя руки. Однажды кто-то полюбит тебя и твою грузность. Но не я. Потому что мне нравятся люди с нормальным размером одежды. К которым ты не относишься. До свидания".

Парень не обиделся, но потроллил ее: "Подожди, я толстый?! Когда это успело произойти? Но я обещаю, что не покончу жизнь самоубийством. Я постараюсь поработать над этим. Но я в любом случае не по шлюхам".

Девушке его ответ не понравился. "Слушай сюда, чмошник", — начала она, но получатель ее заблокировал.

Отповедь парня произвела впечатление на пользователей Bored Panda. "Любой может решить проблему с весом c помощью диеты. Но нельзя вылечить идиотизм", — констатировал один из них. "Она должна быть гораздо легче остальных из-за отсутствия души», — пошутил другой. Посетители портала поддержали парня и сошлись во мнении, что "красота находится внутри".