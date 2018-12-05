CBS: власти одного из американских городов отменили вековой запрет на игру в снежки

Легализацию этой игры инициировал местный школьник

В городе Северанс на севере штата Колорадо отменили действовавший почти сто лет запрет на игру в снежки,передает ТАСС.

Об этом сообщила телекомпания CBS, отметившая, что инициатором либерализации местных правил стал девятилетний школьник Дэйн Бест.

"Дети Северанса хотят играть в снежки так же, как и их сверстники в других частях мира. Зимой у нас на улицах больше особо и делать нечего. Я хочу играть в снежки, не опасаясь последствий", - сказал Бест, выступая перед членами городского совета. В подтверждение общественной поддержки инициативы школьник представил петицию, которую подписали более двадцати детей.

В беседе с журналистами Бест признался в неоднократном нарушении действовавшего до сих пор ограничения, согласно которому "запрещается бросать в людей, животных, здания, деревья, а также в любую частную или общественную собственность камни или другие метательные снаряды". Снежки, как пояснил мэр города Дон Маклеод, относились к категории "других метательных снарядов".

Хотя за все время действия этого положения к ответственности не был привлечен ни один житель города, легализация игры в снежки заслуживала внимания властей, заметил градоначальник. "В демократическом обществе возраст не помеха гражданским инициативам. Каждый может что-то изменить," - добавил мэр.

В итоге члены городского совета одобрили отмену запрета единогласно.