Этим утром в Международном аэропорту Кишинева из-за густого тумана, который окутал всю столицу, несколько рейсов были задержаны, другие - отменены.
Согласно официальному сайту аэропорта, рейсы в Киев и Стамбул вылетят из аэропорта Кишинева с опозданием в четыре часа. Также этим утром отменен рейс в Бухарест, передает Молдпрес.
В то же время почти на два часа опаздывают рейсы из Бухареста и Стамбула, и отменены утренние рейсы из Лиссабона и Дублина.
Более того, рейсы из Варшавы, Бухареста, были отменены, из Милана и Лондона – перенаправлены, а некоторые прибудут с опозданием (из Милана и Москвы).
Пресс-секретарь Национального инспектората патрулирования (НИП) Наталья Головко отметила для агентства, что дорожное движение осуществляется в условиях тумана, и поскольку проезжая часть дороги влажная и на улице низкие температуры, существует риск формирования гололедицы.
«В этих условиях НИП рекомендует водителям не превышать допустимую скорость, использовать встречные и противотуманные фары, сохранять дистанцию между автомобилями и избегать опасные маневры. Вместе с тем, НИП предупреждает велосипедистов и пешеходов, что в связи с густым туманом, видимость на дороге – низкая, поэтому необходимо избегать движение по проезжей части дороги, а в случае необходимости, следует иметь на одежде светоотражающие элементы и переходить улицу только в установленных местах», - отметила Головко.
Синоптик Татьяна Армаш подчеркнула, что сегодня туман полностью рассеется во второй половине дня. «В настоящее время туман начал рассеиваться, сохраняется только в центральной и южной части страны. Сегодня будет пасмурно, местами выпадут осадки», - сказала Армаш.
По данным Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни похолодает. Ночью столбики термометров будут показывать до -7 градусов по Цельсию, на севере страны, а днем до +3 градусов, на юге страны.
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